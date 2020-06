Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Verantwortlichen eines Unfalls. Ein Autofahrer beschädigte am Mittwoch auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Eselsfürth beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Dann fuhr der Verantwortliche weg, ohne sich um den Schaden an dem blauen Peugeot zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Vom Fahrzeug des Verursachers ist bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen, möglichweise um einen Peugeot oder Skoda, vermutlich mit Birkenfelder Kennzeichen, handeln könnte. Fahrer könnte ein älterer Mann mit gräulichen Haaren gewesen sein. Der Unfall hat sich kurz vor 15 Uhr ereignet. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wem ist das Fahrzeug des Unfallverursachers am Mittwochnachmittag aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

