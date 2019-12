Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei nimmt Randalierer in Bitburg fest

Bitburg (ots)

Zwei verletzte Polizeibeamte, mehrere beschädigte Fahrzeuge, ein Warnschuss und ein festgenommener Randalierer - das ist die Bilanz eines Einsatzes am frühen Mittwochmorgen in Bitburg.

Die Beamten waren gegen 4.30 Uhr zum Gebäude einer Suchtberatungsstelle am ZOB gerufen worden. Eine Zeugin hatte einen randalierenden Mann in dem Gebäude gemeldet, der einen Bewohner angegriffen hätte. Vor Ort trafen die Beamten auf den sehr aggressiven Mann, der im Treppenhaus mit Gegenständen nach ihnen warf. Trotz Einsatz von Pfefferspray gelang es dem Mann aus dem Haus zu flüchten. Auf dem Busbahnhof konnte er zunächst zu Boden gebracht werden. Er leistete jedoch erheblichen Widerstand und entzog sich erneut der Festnahme. Aus einem parkenden PKW, dessen Scheibe er mit einer Holzlatte eingeschlagen hatte, nahm er ein Brecheisen und schlug damit auf weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge ein. Schließlich ging er mit dem Brecheisen auf einen Beamten zu und bedrohte ihn. Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann. Nachdem er weiter in bedrohlicher Haltung auf den Beamten zulief, gab dieser einen Warnschuss in den Boden ab. Daraufhin ließ der Mann von weiteren Angriffen gegen den Beamten ab, hielt das Brecheisen aber weiterhin in der Hand. Zwischenzeitlich waren Unterstützungskräfte einer anderen Polizeidienststelle eingetroffen, die mit Distanz-Elektroimpulsgeräten, sog. Tasern, ausgerüstet waren. Trotz Androhung des Taser-Einsatzes folgte der Mann den Anweisungen der Beamten nicht und hielt auch weiter das Brecheisen in der Hand. Schließlich setzten die Beamten den Taser ein und konnten den Mann anschließend festnehmen. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Mann ist ebenfalls verletzt und wurde in ärztliche Behandlung gebracht. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Funkstreifenwagen der Polizei, wurden von dem Unbekannten beschädigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

