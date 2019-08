Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Polizeigewahrsam

Rastatt (ots)

Mutmaßlich der übermäßige Konsum von Alkohol führte einen 40-Jährigen am Donnerstagmorgen zu einem nicht besonders gemütlichen Schlafplatz in polizeilicher Obhut. Nachdem die Meldung über eine desorientierte Person die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 0:30 Uhr zuerst in die Ritterstraße führte und der dort von Rettungskräften betreute Mann seinen Heimweg nicht ohne größere Gefahren selbstständig antreten konnte, musste er die Nacht im Rastatter Polizeirevier verbringen. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell