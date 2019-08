Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - In die Flucht geschlagen

Loffenau (ots)

Die in den Räumlichkeiten einer Firma in der `Obere Dorfstraße` installierte Alarmanlage hat in der Nacht auf Donnerstag scheinbar einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte machte sich gegen 2:15 Uhr in der Halle des Unternehmens zu schaffen und wurde, als der akustische Alarm auslöste, von Anwohnern bei der Flucht beobachtet. Der als schwarz gekleidet und etwa 175 Zentimeter groß Beschriebene soll sich in einem dunklen Pkw in Richtung Bad Herrenalb aus dem Staub gemacht haben. Während der ungebetene Besucher einen Sachschaden von rund 150 Euro hinterließ, wurde aktuellen Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. Weitere Hinweise nehmen Beamte des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen. /ma

