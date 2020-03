Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack geraubt, Täter wurde festgenommen

Heinsberg (ots)

An einem Nebeneingang des City-Center Heinsberg kam es am 17. März (Dienstag), gegen 21.50 Uhr, zu einem Raub. Hierbei entriss ein 33-jähriger Mann aus Wassenberg einem 35-jährigen Mann aus Heinsberg gewaltsam einen Rucksack. Als der 35-Jährige seinen Rucksack zurückforderte, zog der Täter ein Messer und bedrohte den Bestohlenen. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, rief daraufhin die Polizei, die den Täter noch an Ort und Stelle festnehmen konnte. Er wurde auf die Wache gebracht. Die Ermittlungen zu den Zusammenhängen dauern an.

