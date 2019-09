Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen

Hildesheim (ots)

Polizei Bad Salzdetfurth/Groß Düngen; Am Montag, den 16.09.2019, im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 15:45 Uhr, kam es im Bereich Groß Düngen, hier in der Bahnhofsallee, Höhe der Hausnummer 5, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter blauer Pkw Opel, eines 63-jährigen Anwohners, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 800,- Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-115, zu melden (Lö).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell