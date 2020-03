Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht/ Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Dienstag, 17. März, kam es gegen 10.15 Uhr auf einem Feldweg zwischen den Orten Schümm und Gangelt (Verlängerung der Lindenstraße in Gangelt) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger Gangelter schwer verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Schümm in Richtung Gangelt. Hinter einer dortigen Biogasanlage kam ihm ein schwarzer Pkw entgegen, der ihm den Weg abschnitt und ihn so zum Ausweichen zwang. Dabei stürzte der 16-Jährige und fiel mit dem Kopf auf den Asphalt. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der junge Mann informierte seinen Vater über den Unfall und dieser brachte ihn zum Arzt. Von dort aus wurde der 16-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleiben musste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

