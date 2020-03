Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung und Nötigung gesucht

Wassenberg (ots)

Am Sonntag, 15. März, gegen 00.20 Uhr, saß ein 22-jähriger Mann aus Hückelhoven, an der Straße Am Wehrturm, in seinem Pkw Seat und wartete auf einen Freund. Er gab an, dass sich fünf ihm unbekannte Personen seinem Fahrzeug genähert und an seine Scheibe geklopft hätten. Als er die Fensterscheibe herunterließ, öffneten die Unbekannten Fahrer- und Beifahrertür. Anschließend schlugen und traten sie auf den 22-Jährigen ein. Durch die Aktion im Fahrzeug löste sich die Handbremse und der Wagen rollte rückwärts gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Nach kurzer Zeit seien die Täter dann fußläufig geflüchtet. Der junge Mann wurde durch die Tat leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Einer der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und war mit einem roten Kapuzenpullover und einer hellen Jacke bekleidet. Er führte ein Skateboard bei sich. Ein anderer Täter wr mit einem T-shirt mit bunter Aufschrift bekleidet. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Hückelhovener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug war. Gegen den jungen Mann wurde deshalb eine Anzeige gefertigt.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell