Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann entblößt sich auf offener Straße

Wegberg (ots)

Eine 28-jährige Frau aus Wegberg joggte am Montag (16. März), gegen 10.35 Uhr, in einem Waldstück zwischen Lindenstraße/ Am Feldrain und dem Grenzlandring in Richtung Lindenstraße. Ihr kam ein Mann entgegen, der sich von der Hüfte abwärts entblößt hatte. Kurz zuvor war ihr dieser Mann bereits aufgefallen, als er an ihr vorbei ging während sie eine Pause auf einer Bank machte. Der Unbekannte war zirka 170-175 Zentimeter groß, korpulent, bekleidet mit beiger Jacke, die ein blaues Dreieck am Arm hatte, weiter blauer Jeanshose und Turnschuhen. Zudem hatte er kurzes lichtes Haar. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, oder ihn in diesem Zeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Heinsberg in Verbindung zu setzen. Das zuständige Kriminalkommissariat 1 ist unter Telefon 02452 920 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell