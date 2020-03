Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 08.03.2020 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Leingarten: Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter männlicher Täter lauerte einer 76-Jährigen am Freitagnachmittag, um 16:38 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eppinger Straße in Leingarten auf. Während die Dame ihre Einkäufe vom Einkaufswagen in ihren Kofferraum räumte, näherte sich der Täter, entwendet ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen und rannte davon. Die Frau nahm hilferufend die Verfolgung auf. Der Täter flüchtete Richtung Seniorenresidenz und weiter auf den Radweg entlang der Lein. Die Handtasche ließ er auf Höhe des Altenhei-mes fallen, nachdem er den Geldbeutel der Geschädigten aus der Handtasche an sich ge-nommen hatte. Der Täter soll sich vor Tatausübung im Bereich der Pfandabgabe des Supermarktes zusammen mit einer weiteren tatverdächtigen Person aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen/N, Tel: 07133 2090, oder dem Polizeiposten Leintal, Tel: 07138 810630, in Verbindung zu setzen.

