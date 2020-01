Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dreiste Telefonbetrüger in Velpke aktiv

Wolfsburg (ots)

Velpke, 22.01.20

Am Mittwochabend durchschaute ein 79 Jahre alter Velpker schnell die Masche unbekannter Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben haben. Der Rentner berichtete echten Polizisten später, dass die dreisten Täter sich erkundigten hatten, ob er denn Bargeld zu Hause habe. Der falsche Polizeibeamte wies daraufhin, dass man lieber sein Geld in Sicherheit bringen solle, da es vermehrt zu Betrugsfällen in der Umgebung gekommen sei.

Die Polizei warnt vor dieser arglistigen Betrugsmasche. Nach ersten Ermittlungen erhielt eine Nachbarin am Dienstag ebenfalls einen ähnlichen Anruf. Diese Betrüger suchen sich stets ältere Mitmenschen für ihre Betrugsversuche aus. Beide Angerufenen reagierten jedoch goldrichtig, legten bei den Telefonanrufen sofort auf und verständigten die Polizei per Notruf.

