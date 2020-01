Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Walbecker Straße 22.01.20, 07.25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Helmstedt wurden am Morgen drei Insassen in einem Tiguan leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 27.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass ein 36 Jahre alter Helmstedter mit seinem Golf um 07.25 Uhr von der Walbecker Straße nach links in die Autobahnauffahrt der A2 in Richtung Hannover einbiegen wollte. Hierbei übersah der 36-Jährige die entgegenkommende 44-jährige Tiguan-Fahrerin aus Helmstedt. Durch den Aufprall wurden neben der 44-Jährigen auch weitere Insassen, zwei Mädchen im Alter von 11 und 8 Jahren, verletzt. Alle drei Leichtverletzten wurden zur weiteren Versorgung in die Helmstedter Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

