Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Malberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, den 05.09.2019, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße einzudringen. Dabei wurde die Terrassentüre beschädigt. Die Täter gelangten nicht ins Objekt.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell