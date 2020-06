Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel nicht im Einkaufswagen ablegen!

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe waren am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet aktiv. Gegen Abend meldete eine 50-jährige Frau, dass ihr beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wurde.

Die Frau war nach eigenen Angaben am Nachmittag gegen 16.15 Uhr in der Mennonitenstraße einkaufen und hatte ihre Tasche in den Einkaufswagen gelegt. Unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und holten sich den Geldbeutel heraus.

Die Frau konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben; es war ihr niemand aufgefallen. |cri

