Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebisches Trio

Kaiserslautern (ots)

Ein diebisches Trio ist am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße erwischt worden. Der Hausdetektiv hatte die drei Männer zwischen 16.15 und 16.30 Uhr beobachtet und an der Kasse gestoppt. Sie gaben die Tat zu. Bei ihnen wurden Waren im Wert von 30 Euro gefunden, die nicht bezahlt wurden.

Auf alle drei Männer im Alter von 41 bis 56 Jahren kommen Strafanzeigen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell