Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots)

Ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer war am Dienstagnachmittag einem Polizeibeamten in der Betzdorfer Fußgänger Zone aufgefallen. Der Junge Mann befuhr die Decizer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend und parkte in der Fußgängerzone vor der Bücherei. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

