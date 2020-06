Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: ...das Ende der Betriebserlaubnis

Kaiserslautern (ots)

Eine nicht zulässige Fahrzeugveränderung haben Polizeibeamte am Mittwoch an einem Pkw im Stadtgebiet festgestellt. Der Audi RS3 war einer Streife kurz nach 13 Uhr geparkt in der Pfaffstraße aufgefallen. Der Grund: Reifen und Radkasten machten einen sehr "kompakten" Eindruck.

Während sich die Beamten den Wagen näher betrachteten, kam der Fahrer zu seinem Auto zurück. Er wurde gebeten, den Pkw ein Stück nach vorne zu fahren und dabei das Lenkrad etwas einzuschlagen. Dabei bestätigte sich der Verdacht: Bereits nach einer viertel Umdrehung des Lenkrads wurde deutlich, dass die Vorderräder im Radkasten keinerlei "Spielraum" haben. Die Folge: Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Für weitere Überprüfungen des Fahrzeugs wurde ein Termin bei einem Sachverständigen vereinbart. Bis dahin wurde der Pkw sichergestellt und muss stehen bleiben.

Der Fahrer wollte sich vor Ort nicht zur Sache äußern. Sowohl auf ihn als auch auf den Halter des Fahrzeugs kommt eine Anzeige zu. |cri

