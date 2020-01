Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 23.01.2020: Weitere Kontrollen in der Gießener Innenstadt+++Ladendieb zieht Kleidung unter Kleidung an+++Fußgänger durch tiefstehende Sonne übersehen

Gießen (ots)

Gießen: Konzept "Sicheres Gießen" - Kontrollen in der Innenstadt

Gezielt wurden am Mittwochabend in der Gießener Innenstadt mehrere Personen kontrolliert. Die betroffenen Personen waren zuvor aufgefallen, da sie sich verdächtig verhielten. Bei einer Gruppe von drei Verdächtigen, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten, fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen und ein verbotenes Messer. Zwei Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz waren die Folge. Im Bereich des Marktplatzes hatten sich Personen aufgehalten, die andere Passanten offenbar belästigten. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Auch an den Lahnwiesen wurden Streifengänge im Zuge der Aktion "Sicheres Gießen" durchgeführt. Hier konnte jedoch nichts Besonderes festgestellt werden.

Langgöns: Fenster aufgebrochen

In der Schulstraße in Dornholzhausen haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 15.30 und 18.45 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Kleidung im Wert von fast 400 Euro angezogen

Mehrere Kleidungsstücke im Wert von fast 400 Euro hat ein 37 - Jähriger am Mittwochnachmittag noch unter seine Kleidung gezogen. Dabei handelte es sich um eine Hofe, einen Pullover und eine Jacke. Ein Detektiv hatte den Diebstahl mitbekommen und den Libanesen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Beide Spiegel beschädigt

In der Alter Wetzlarer Straße hat ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen beide Außenspiegel eines Mercedes beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Der Unbekannte dürfte zwischen 01.15 und 01.45 Uhr zugeschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen/Schützenstraße: Twingo angefahren

6.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Renault nach einer Unfallflucht am Sonntag (19.Januar) gegen 23.00 Uhr an der Ecke Schützenstraße/Dünsbergstraße. Der weiße Twingo stand dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein Zeuge beobachtete einen LKW, der beim Einfahren in die Schützenstraße den weißen Twingo beschädigte. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Stoßstange beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in der Neuen Mitte geparkten Audi. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (22.Januar) gegen 15.00 Uhr. Als der Besitzer zu seinem silbernfarbenen A6 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1.700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Nordanlage: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Zu einem Unfall mit einem 17-jährigen Radfahrer kam es am Dienstag (21.Januar) gegen 17.45 Uhr an der Nordanlage. Eine 80-jährige Gießenerin befuhr mit ihrem VW den Asterweg stadteinwärts. An der Ampelanlage wollte sie nach links auf die Nordanlage Richtung Marburg abbiegen. Der 17-Jährige wollte den Asterweg in Richtung Steinstraße geradeaus überqueren. Die Ampelanlage zeigte für beide Verkehrsteilnehmer grün. Beim Abbiegevorgang der Gießenerin kam es dann zur Berührung mit dem Fahrrad und der 17-Jährige stürzte. Glücklicherweise zog er sich keine Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von 380 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden/Leihgestern: Totalschaden nach Überschlag

Auf der Landesstraße 3129 kam es am Mittwoch (22.Januar) zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Hüttenberg war mit ihrem VW gegen 20.20 Uhr auf der Straße von Watzenborn-Steinberg nach Leihgestern unterwegs. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau verletzte sich dabei leicht. An dem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Fußgänger durch tiefstehende Sonne übersehen

Am Dienstag (21.Januar) gegen 15.45 Uhr kam es in der Marburger Straße zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Mann aus Gießen überquerte den Fußgängerüberweg. Ein 84-jähriger Mann aus Gießen übersah offenbar wegen tiefstehender Sonne den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Gießener leicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Gambacher Kreuz: Beim Spurwechsel touchiert

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (22.Januar) gegen 6.50 Uhr auf der Autobahn 45. Ein 28-jähriger LKW-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Dabei übersah er beim Spurwechsel auf die rechte Spur einen 43-jährigen Mann in seinem Ford. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich keiner. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.100 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

