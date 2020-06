Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb überlistet Seniorin und klaut ihre Uhr

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Lüge hat sich ein Trickdieb am Dienstag Zugang zur Wohnung einer Seniorin im Stadtgebiet verschafft. Wie der Polizei erst einen Tag später gemeldet wurde, hatte der Unbekannte am Dienstag in der Mittagszeit an der Tür der 87-jährigen Frau geklingelt und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben. Unter dem Vorwand, er wolle eine Störung am Fernseher beheben, wurde der Mann hereingelassen.

Sein Trick, um die Seniorin auszuspionieren: Um herauszufinden, wo die 87-Jährige ihre Wertsachen aufbewahrt, behauptete der Täter, dass solche Störungen am Fernseher zum Beispiel durch Tresore in der Wohnung ausgelöst werden können.

Der Trickdieb wurde schließlich unterbrochen, da es an der Wohnungstür klingelte und weiterer Besuch kam. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung.

Erst später stellte die Seniorin fest, dass ihre Armbanduhr verschwunden ist. Vermutlich hat der falsche Telekom-Mitarbeiter sie mitgenommen.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, kurze braune Haare, auffallend gut gekleidet mit weißem Hemd, sprach gebrochenes Deutsch.

Das Polizeipräsidium Westpfalz empfiehlt: Lassen Sie Fremde nicht einfach so in Ihre Wohnung! Prüfen Sie zunächst, ob der angegebene Grund des Besuchs tatsächlich der Wahrheit entspricht und berechtigt ist. Haben Sie selbst jemanden für Reparaturarbeiten bestellt? Oder ist er durch die Hausverwaltung angekündigt worden? Falls der Besucher von einer Behörde kommt: Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen! Bei Zweifeln, fragen Sie selbst telefonisch bei der Dienststelle nach - während der Besucher draußen vor der Tür wartet. Sie können auch einen Nachbarn zur Unterstützung rufen, oder bitten Sie den Besucher, später wiederzukommen, und holen Sie sich bis dahin eine Vertrauensperson dazu.

Weitere Tipps und Empfehlungen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/YPT8E. |cri

