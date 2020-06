Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinstraße gesperrt: Dachziegeln herabgefallen

Kaiserslautern (ots)

Weil von einem Haus in der Altstadt Dachziegeln herabstürzten, war am Dienstagabend ein Teil der Steinstraße gesperrt. Aus bislang nicht geklärten Gründen fielen vom Dach des Anwesens Ziegeln auf die Straße. In unmittelbarer Nähe befand sich der Freisitz eines Gastronomiebetriebs. Die Gäste mussten vorsorglich ihre Plätze räumen, damit sie nicht von Dachziegeln getroffen wurden. Verletzt wurde niemand. Mit einer Drehleiter entfernte die Feuerwehr noch lose Ziegeln vom Dach. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Bereich in der Fußgängerzone wieder freigegeben werden. |erf

