Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter entreißt Handtasche - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Pfingstmontag (01.06.), gegen 8:45 Uhr, war eine 30-Jährige im Stadtgarten in Höhe Herbert-Karrenberg-Straße und Vom-Stein-Platz unterwegs, als ihr ein Unbekannter plötzlich ihre Handtasche entriss. Diese hatte sie über der Schulter getragen. Der Mann entfernte sich in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße und weiter in Richtung Jülicher Straße.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen für diesen Vorfall.

Der Tatverdächtige soll etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur sein. Er trug eine dunkelgraue oder schwarze Hose, einen grauen Hoodie, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie auffällige blaue Sportschuhe. Die Tasche, die er entwendet hat, war orange-rosafarben.

Wem zur Tatzeit der Verdächtige aufgefallen ist oder wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 22 in Verbindung zu setzen.

