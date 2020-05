Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Polizei bitte Audi-Fahrer sich zu melden

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, gegen 18.15 Uhr, soll es nach Angaben eines Kindes zu einem Verkehrsunfall in Lohne, in der Straße "Oberm Teich" gekommen sein. Der Junge wollte mit seinem Kettcar die dortige Straße überqueren und erhielt von dem Fahrer eines weißen Audis ein Handzeichen, dass er die Straße queren könnte. Hierbei soll der Wagen leicht vorgerollt und das Kind dabei berührt haben. Kurz darauf sei es auch noch zu einer zweiten Berührung mit dem Wagen gekommen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand könnte der Fahrer durch sein Handy abgelenkt gewesen sein und das Geschehen nicht wahrgenommen haben. Durch den Kontakt mit dem Audi wurde der Junge nach eigenen Angaben leicht verletzt. Die Polizei bittet den Fahrer des Wagens oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

