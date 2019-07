Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gaststätte und Eisdiele

Düren / Kreuzau (ots)

Zwei Geschäftseinbrüche nahm die Polizei am Montag auf.

Eine Gaststätte in der Zehnthofstraße wurde in der Zeit zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, Ziel von Einbrechern. Über einen Kellerschacht verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen Lebensmittel, Getränke und ein Notebook.

In der Nacht zu Montag wurde in eine Eisdiele in der Straße "An Burg Kreuzau" eingebrochen. Hier wurde durch einen wahrscheinlich männlichen Einzeltäter das Schloss der Eingangstür derart beschädigt, dass sich diese öffnen ließ. Eine Kamera im Eingangsbereich hatte dieses aufgezeichnet. Der Einbrecher, der zur Tatzeit einen Motorradhelm trug, entnahm aus einem Schrank mehrere Tablet-PCs und Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließ er den Laden wieder.

Die Kriminalpolizei hat Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell