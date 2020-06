Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Kaarst (ots)

Am 01.06.2020 gegen 18:50 Uhr kam es in Kaarst-Vorst zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Ein 14-jähriger Schüler aus Kaarst befuhr mit seinem Fahrrad den asphaltierten Wirtschaftsweg "Heide" aus Richtung Vorster Straße kommend in Fahrtrichtung Rottes.In Höhe der dortigen Einmündung wollte er nach links auf die Straße Rottes abbiegen und übersash hierbei einen 49-jährigen Korschenbroicher, der mit seinem Pkw die Straße Rottes in Richtung Driesch befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht verhindern. Er fuhr hierbei frontal gegen einen Baum. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. In die Unfallaufnahme wurde das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei einbezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett geperrt, es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Ma.)

