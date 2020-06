Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy nicht im Auto lassen!

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf ein Handy hatten es Autoknacker abgesehen, die zwischen Montag und Dienstag in Mehlingen aktiv waren. Am Dienstagnachmittag stellte ein Anwohner der Friedrichstraße fest, dass Diebe offenbar gewaltsam in seinen Pkw eingedrungen sind und sich sein iPhone geschnappt haben.

Das Telefon lag offen in der Mittelkonsole des Wagens. Es verschwand zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter 0631 / 369 - 2620 gerne an. |cri

