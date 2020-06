Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Ladentür zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Ein versuchter Einbruch ist am Dienstagmorgen aus der Fackelstraße angezeigt worden. Als ein Mitarbeiter gegen 9 Uhr die Ladentür aufschließen wollte, wurde er stutzig, weil zunächst der Schließmechanismus klemmte.

Wie sich herausstellte, hatte ein Zeuge am späten Montagabend zwei Männer beobachtet, die sich an der Tür zu schaffen gemacht hatten. Weil sich die Täter wieder aus dem Staub machten, ohne in den Laden eingedrungen zu sein, verständigte der Zeuge auch nicht die Polizei.

Die Ermittler suchen jetzt weitere Zeugen, denen die beiden Unbekannten ebenfalls aufgefallen sind. Es soll sich um zwei jüngere Männer mit dunklem Teint gehandelt haben, die sich auf Hochdeutsch unterhielten. Tatzeit war gegen 22.30 Uhr. - Hinweise bitte an die Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell