Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Zwei Mal Totalschaden

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Blechschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Enkenbach und Hochspeyer entstanden. Ein 82-jähriger Autofahrer kam kurz nach 16 Uhr von der Autobahn runtergefahren. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte der Mann nach links abbiegen. Der Senior achtete dabei nicht auf die Vorfahrt einer 43-Jährigen. Sie fuhr in ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Hochspeyer. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Die Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht jeweils von einem Totalschaden aus. Bis die Straße freigeräumt war, regelte eine Polizeistreife den Verkehr. |erf

