Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was wollten Einbrecher in Trauerhalle?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in die Trauerhalle auf dem Enkenbacher Friedhof eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und machten sich auch an einem Stahlschrank zu schaffen, in dem Urnen aufbewahrt werden. Es gelang den Tätern aber nicht, den Schrank zu öffnen.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Die Einbrecher zogen offenbar mit leeren Händen wieder ab. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Die Tatzeit liegt nach den bisherigen Ermittlungen zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr (30/31.Mai). Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620. |cri

