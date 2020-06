Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mofafahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

In Morlautern ist am Mittwochnachmittag ein Mofafahrer gestürzt. Ein Autofahrer nahm dem 43-Jährigen an der Einmündung Otterbacher Straße / Am Glockenturm die Vorfahrt. Der Mofafahrer wich dem Wagen zwar noch aus und verhinderte so eine Kollision mit dem Fahrzeug, allerdings verlor der Mann dabei die Kontrolle über sein Gefährt uns stürzte. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell