Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 28.08.2019

Goslar (ots)

Fahrbahnverschmutzung -Gefahrenstelle / Stadt Seesen

Am Di., gegen 20:09 Uhr, wird über die Einsatzleitstelle eine Kraftstoffspur im Bereich der Einmündung Jahnstr./Lautenth. Str. gemeldet. Im weiteren Verlauf werden weitere verschmutzte Abschnitte im Stadtgebiet Seesen (Braunschweiger Str./Jahnstr. und Bahnhofstr./Bahnhofsplatz) festgestellt. Verursacher konnte in Alt Wallmoden, Linienbus der Linie 650, ermittelt werden. Reinigung durch die freiwillige Feuerwehr Seesen.

Fundfahrrad / Seesen-Bornhausen

Eine Fußgängerin meldet am Di., gegen 08:40 Uhr, ein Fundfahrrad ( Mountainbike, rot lackiert ) in Bornhausen, welches sie im Kreuzberg an eine Laterne gestellt hat. Fundfahrrad vor Ort hinterlassen. Benachrichtigung an Bauhof Seesen.

Tasche aufgefunden / Stadt Seesen - Wilhelmsbad

Ein Fußgänger gibt auf dem Polizeikommissariat Seesen am Mo., gegen 18:30 Uhr, eine Damentasche mit polnischem Ausweis, Führerschein und Kreditkarten, sowie 229 Zloty, ab. Die Tasche hatte er am Vortag auf dem PP Edeka in Seesen gefunden. Weitergabe an Stadt Seesen erfolgt.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Straftaten führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell