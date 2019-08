Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Dienstag, 27.08.2019, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.08.2019, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch: Bereits in der Zeit von Montag, 26.08., 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr, gelangte(n) bislang unbekannte(r) Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Rammelsberger Straße in Goslar. Es wurde versucht, eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies misslang, ließen der oder die Täter von ihrer Tat ab. Bei dem versuchten Einbruch wurde die Türzarge beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Pkw: 1. Am Dienstag, 27.08.2019, zwischen 10:05 Uhr und 11:23 Uhr, kam es im Parkhaus "Achtermann" in der Mauerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW Polo mit Goslarer Zulassung. Am Pkw wurde die Fahrertür, die Beifahrertür, der Radkasten und die Motorhaube mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000,- Euro am Pkw.

2. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 20:10 Uhr auf dem unteren Parkdeck des "real" Warenmarktes an einem Pkw Suzuki Swift mit SHG-Zulassung in der Gutenbergstraße in Goslar. Auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie am Heck wurde der Lack mit unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In beiden Fällen werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen: Am Mittwoch, 28.08.2019, gegen 08:04 Uhr, kam es auf der Feldstraße in Goslar zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Auf einem befahrbaren Weg auf dem Friedhof Feldstraße stieß eine 43-jährige Goslarerin mit ihrem Pritschenwagen Piaggio mit einem 61-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer, der zu Fall kam, wurde zur weiteren Behandlung in das Goslarer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es kam im Berichtszeitraum zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 200,- Euro. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt.

J. Pavone, PHK

