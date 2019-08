Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 27.08.2019

Goslar (ots)

Diebstahl von Starkstromkabel Goslar, Harlingeroder Straße, dortiges Kalkwerkgelände In der Zeit von Freitag, 23.08.2019 - 26.08.2019, 06.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Betriebsgelände eines Kalkwerkes. Es wurden mehrere Schlösser entfernt bzw. beschädigt. Auf dem Betriebsgelände wurden dann durch die Täter zwei ca. 70 Meter lange Starkstromkabel aus dem Erdreich ausgegraben und entwendet. Die Schadenshöhe beträgt 10.000,-Euro. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Sachbeschädigung an Schule Bad Harzburg, OT Schlewecke, Oberschule An der Deilich Zwischen So., 25.08.2019, 19.20 Uhr und Montag, 26.08.2019, 07.45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Klassenraumes der Oberschule durch einen Wurf mit einem Pflasterstein beschädigt. Der Sachschaden an der beschädigten Scheibe beträgt 300,-Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

i.A. Wiggert, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell