Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kettensägen gestohlen

53902 Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots)

In der Zeit von Donnerstag (19 Uhr) bis Freitagmorgen (7.55 Uhr) drangen Unbekannte in einen Betrieb in der Bitburger Straße ein. Es wurden insgesamt fünf Motorsägen gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

