Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, versuchter Einbruch

Altenberge (ots)

Unbekannte Personen wollten in der Nacht zum Donnerstag (23.04.2020) in ein Wohnhaus am Erlenweg einsteigen. Die Polizei sucht Zeugen, die dort in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eine unbekannte Person machte sich mit einem Gegenstand an einer Wohnungstür zu schaffen, um diese offensichtlich aufzubrechen. Eine Bewohnerin wurde durch die Geräusche geweckt und machte in der Wohnung auf sich aufmerksam. Daraufhin entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Sie war nicht ins Innere des Hauses gelangt. An der Tür entstand ein Sachschaden von cirka 100 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

