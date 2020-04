Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, PKW beschädigt

Rheine (ots)

Durch einen lauten Knall sind Bewohner des Hessenweges am späten Mittwochabend (22.04.2020), gegen 22.40 Uhr, aufgeschreckt worden. Als sie sofort draußen nach der Ursache schauten, sahen sie einen etwa 15/16 Jahre alten Jugendlichen, der von ihrem in der Einfahrt geparkten Auto weglief. Aufgefallen war ihnen noch, dass er eine Kappe trug. An dem geparkten BMW war der linke Außenspiegel erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

