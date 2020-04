Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 2.Nachtrag Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

2. Nachtrag: Zur Unfallzeit wurden an der mit einer Lichtzeichenanlage versehenen Kreuzung Wartungsarbeiten durchgeführt. Dazu blinkte auf den untergeordneten Straßen "gelbes Blinklicht". Eine 56-jährige Autofahrerin hielt den Schilderungen zufolge vor der Kreuzung an, um die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer zu gewähren. Anschließend fuhr sie langsam in den Sichtbereich der Kreuzung ein. Es kam zur Kollision mit dem von links kommenden Kleintransporter, der von einem 48-Jährigen gefahren wurde. Durch den Verkehrsunfall wurden die 56-jährige sowie ihre beiden Mitfahrer (weiblich 23 Jahre / männlich 35 Jahre) und der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Die Personen wurden mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, konnten dieses aber nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf cirka 6.000 Euro. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. 1. Nachtrag: Die Kreuzung ist wieder freigegeben worden. Im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße/Schulstraße hat sich gegen 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Es sind zwei Fahrzeuge, ein VW Kleinbus und ein PKW, zusammengestoßen. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt. Im Bereich der Kreuzung kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bittet, den Bereich zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell