Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Brände am Dienstagabend

Rheine (ots)

Nach einem erneuten Mülltonnenbrand sind die Feuerwehr und die Polizei am Dienstagabend (21.04.2020) ausgerückt. An der Brucknerstraße brannte gegen 22.40 Uhr ein auf dem Gehweg abgestelltes Müllbehältnis. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Tonne ist erheblich beschädigt worden. Um 20.45 Uhr war ein Brand an der Osnabrücker Straße 84 gemeldet worden. Auf dem Areal eines Geschäftes war eine trockene Grünanlage in Brand geraten. Dem ersten Anschein nach war hier eine Zigarette entsorgt worden. Hier warnt die Polizei eindringlich. Seien Sie bei der derzeitigen trockenen Witterung besonders vorsichtig. Entsorgen sie brennende Gegenstände, wie Asche oder Zigaretten mit besonderer Sorgfalt. Die Beamten gehen davon aus, dass viele der in letzter Zeit gemeldeten Mülltonnenbrände vorsätzlich gelegt wurden. Aber auch ein unachtsames Entsorgen von zum Bespiel Zigaretten oder Asche, eventuell nach dem Grillen, können zu derartigen Bränden führen. Die Polizei bittet in beiden Fällen im Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

