Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar-Leer, Verkehrsunfallflucht

Horstmar-Leer (ots)

Am Samstagnachmittag (18.04.) ist auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Dorfstraße ein Pkw, Hyundai i10, beschädigt worden. Die Fahrerin stellte ihren Wagen gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 20.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie hinten links an ihrem Auto einen Unfallschaden fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da sich an dem Pkw grüne Fremdfarbe befand, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grünen Pkw gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

