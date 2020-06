Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tag der Ladendiebstähle?

Kaiserslautern (ots)

Mit etlichen Ladendiebstählen im Stadtgebiet hatte es die Polizeiinspektion 2 am Donnerstag zu tun.

Unter anderem fiel zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr eine Frau aus dem Landkreis in einem Drogeriemarkt in der Mall auf. Als sie das Geschäft verlassen wollte, schlug der Alarm an. Wie sich herausstellte, hatte die 66-Jährige gleich mehrere Produkte aus den Regalen in ihre Tasche gesteckt und wollte sie an der Kasse vorbeischmuggeln, ohne dafür zu bezahlen.

Die Frau wurde ins Büro gebeten, wo sie auch noch einen Diebstahl in einem benachbarten Lebensmittelmarkt zugab. Auf die 66-Jährige kommen deshalb auch zwei Anzeigen zu - und vermutlich von den betroffenen Läden zusätzlich ein Hausverbot.

Kurz darauf rückte eine Streife erneut in die Fackelstraße aus. Diesmal musste ein 14-jähriges Mädchen nach einem Diebstahl in einem Modehaus abgeholt werden. Sie wurde für weitere Maßnahmen zum Haus des Jugendrechts gebracht.

Am frühen Abend wollten zwei weitere Mädchen "schlau" sein und sich auf illegale Art in einer Modeboutique neue Klamotten verschaffen - sie hatten aber ihre Rechnung ohne die aufmerksamen Mitarbeiter gemacht. Dem Personal fiel auf, dass die Mädels mehrere Kleidungsstücke aus den Regalen nahmen und damit in Umkleidekabinen verschwanden. Als sie herauskamen, hatten sie nichts mehr in der Hand, dafür lagen aber die abgelösten Etiketten in der Kabine. Die beiden 14 Jahre alten Mädchen aus dem Landkreis Kusel wurden bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Die Eltern wurden verständigt und konnten ihre Kinder abholen. |cri

