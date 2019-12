Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenhinweise erbeten!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen für einen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Weinheim am Samstagabend suchen derzeit das Polizeirevier Weinheim und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich in den Abendstunden Zutritt zu einem Anwesen in der Breslauer Straße, indem er zunächst das Gartentor aufbrach, sich dann über den Garten dem Haus näherte und schließlich eine Terrassentür aufhebelte. Im Gebäude angelangt, durchsuchte er sämtliche Räume und stahl Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Noch bei der Tatausführung fiel der Einbrecher um 18:25 Uhr einem Zeugen auf. Beherzt nahm der Mann die Verfolgung auf, musste diese jedoch im Bereich der Stettiner Straße abbrechen. Dort stieg der Unbekannte in ein Auto und flüchtete mit quietschenden Reifen Richtung Waidsee.

Folgende Personenbeschreibung wurde bekannt: Männlich, 180cm groß, etwa 90 kg schwer, kurzes dunkles Haar, bewegte sich eher behäbig, bekleidet mit Blue-Jeans, weinroter bzw. orangebrauner Daunenjacke, hatte einen kleinen schwarzen Gegenstand (Handy oder Taschenlampe) in der Hand. Am Fluchtfahrzeug waren die Kennzeichen W-QL (Weiteres nicht bekannt) angebracht.

Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter 06201/1003-0 oder 0621/174-4444 anzurufen.

