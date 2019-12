Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mauer (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Opel Corsa, der am Samstagnachmittag, zwischen 14 und 18 Uhr in der Bahnhofstraße, gegenüber dem Gemeindehaus geparkt war. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 2.000.- Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, bzw. Hinweise zu dem Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

