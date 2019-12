Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Samstag zwischen 14.30-19 Uhr die Eingangstür einer Wohnung in der Bergheimer Straße auf und drangen so in das Appartement. Lediglich Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro fiel den Tätern in die Hände. Ob auch dieser Einbruch mit weiteren Einbrüchen vom vergangenen Wochenende in Heidelberg und Eppelheim in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

