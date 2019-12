Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen geparktes Auto gefahren, im Polizeirevier beleidigend geworden

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In betrunkenem Zustand verursachte in der Nacht zum Sonntag ein 42-jähriger Autofahrer in Walldorf einen Verkehrsunfall.

Der Mann befuhr gegen 01:15 Uhr die Haydnstraße. In Höhe des Anwesens mit der Nummer 22 fuhr er gegen einen am Straßenrand geparkten Sportwagen und schob diesen mehrere Meter nach vorn. Doch anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher.

Weit kam er jedoch nicht. Etwa 150 Meter vom Unfallort entfernt, stieß die Wieslocher Polizei auf seinen stark beschädigten Unfallwagen. Beim anschließenden Alko-Test pustete der Walldorfer fast 2 Promille. Er musste die Beamten mit zum Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beim Verlassen der Diensträume beleidigte der Mann zwei anwesende Polizistinnen, weshalb gegen ihn jetzt nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern auch wegen Beleidigung ermittelt wird.

