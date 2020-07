Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch Timmerkamp

Steinfurt (ots)

In ein Wohnhaus am Timmerkamp ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (04.07.2020), 17.00 Uhr und Sonntagvormittag (05.07.2020), 09.30 Uhr, brachen die Täter an dem Einfamilienhaus ein Fenster auf. In den Räumen öffneten und durchsuchten sie zahlreiche Schränke sowie Schubladen. Was sie bei dem Einbruch entwendet haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell