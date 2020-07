Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruchsdelikt

Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Samstag (04.07.2020), sind Bewohner der Straße Deipengrund auf Einbrecher aufmerksam geworden. In der Zeit zwischen 02.10 Uhr bis 02.30 Uhr machten sich die Unbekannten an den Rollladen der Terrassentür zu schaffen, unter anderem schoben sie diese nach oben. Eine Bewohnerin schaltete nun die Außenbeleuchtung an, woraufhin die Unbekannten sofort die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, Telefon 02553/9356-4155.

