Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raub angezeigt

Rheine (ots)

Einem Jugendlichen ist am Samstagabend (04.07.2020) am Bahnhofsvorplatz sein Handy gestohlen worden. Gegen 19.50 Uhr hielten sich dort zwei geschädigte Jugendliche auf. Es kamen zwei junge Männer, geschätzt 17/18 und 18/19 Jahre alt, auf sie zu. Sofort packte einer der Beiden einen der Geschädigten, durchsuchte seine Umhängetasche und nahm ein Handy heraus. Ihre Drohungen untermauerten sie, indem sie behaupteten, ein Messer dabei zu haben. Auch aus der Umhängetasche des zweiten Jugendlichen nahmen sie das Handy, gaben es aber vor ihrer Flucht an ihn zurück. Beide Unbekannten gingen in Richtung des dortigen Schnellrestaurants davon. Der 17/18-Jährige war 180 cm groß, hatte blonde kurze Haare, hellblaue Augen und trug einen schwarzen Jogginganzug. Der 18/19-Jährige war etwa 175 cm groß, hatte schwarze kurze Haare und trug eine Bomberjacke. Beide hatten einen dunklen Teint. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

