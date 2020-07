Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Wettringen (ots)

Im Kreisverkehr der Bundesstraße 70 und der Landstraße 567 -Burgsteinfurter Straße- hat sich am frühen Donnerstagabend (02.07.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 18.00 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer aus Steinfurt auf der B 70 aus Richtung Neuenkirchen unterwegs. Als er in den Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße einfuhr, übersah er offenbar einen im Kreisel fahrenden Motorradfahrer. Dieser reagierte sofort und bremse ab. Dabei stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 54-jährigen Wettringer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Recherchen zufolge war es nicht zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Motorrad gekommen.

