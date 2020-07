Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Fahrzeug aufgebrochen

Westerkappeln (ots)

An der Industriestraße ist in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (02.07.2020), 07.00 Uhr, ein Transporter aufgebrochen worden. Der Ford Transit war auf einem Areal, etwa 50 Meter von der Tecklenburger Straße entfernt abgestellt worden. Die Täter zertrümmerten an der Beifahrerseite eine Scheibe und stiegen dann in den Wagen. Von der Ladefläche entwendeten sie einige Geräte. Zudem nahmen sie ein Navigationsgerät mit. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei einigen Hundert Euro. Der Wert der Gegenstände wird mit 630 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

