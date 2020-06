Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf BMW aufgefahren, Beifahrerin verletzt (55/1506) 15.06.2020

Harthausen (ots)

Am späten Nachmittag, des 15.06.2020, befuhren zwei PKW hintereinander die Schwegenheimer Straße in Harthausen, in Richtung Ortsmitte. Ein davor fahrender Lastkraftwagen musste an einer Straßenengstelle verkehrsbedingt warten und bremste hierzu ab. Der sich dahinter befindliche BMW Fahrer bremste ebenfalls ab. Hierbei fuhr ihm das nachfolgende Fahrzeug auf das Heck auf. Die 54-jährige Beifahrerin, welche zum Zeitpunkt des Unfalls, im BMW mitfuhr, wurde leicht verletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1500 Euro.

