Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Ladendieb packt Verkäuferin an den Hals - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Ladendieb hat am Donnerstagabend (30. Januar) gegen 18 Uhr im Bereich einer Grünfläche am Bürokomplex "Five Boats" einer Verkäuferin an den Hals gepackt und sie leicht verletzt. Die Frau hatte den Unbekannten zuvor beim Stehlen von Whiskeyflaschen in einem Supermarkt an der Max-Peters-Straße erwischt. Als sie ihn ansprach, rannte er weg. Die 17-Jährige verfolgte den Dieb, holte ihn ein und packte ihn am Arm. Bei der Rangelei fielen die zwei Glasflaschen auf den Boden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und den circa 20 bis 30 Jahre alten, 1,70 Meter großen, schwarz bekleideten Mann gesehen haben. Er hatte eine Tasche mit der Markenaufschrift "Gucci" dabei. Hinweise nimmt das Kommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

